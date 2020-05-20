ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 372 عالقا بالسعودية على متن العبارة القاهرة

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تصل العبارة القاهرة لميناء سفاجا في الثامنة من مساء اليوم، حيث تمت تحهيز اتوبيسات لنقلهم من الميناء لمكان الحجر الصحي تحت اشراف الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر .

كانت أعلنت وزارة النقل أنه تم اليوم تسيير ثانى رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج.

ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكل الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا، والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية، وتواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافٍ لإنهاء إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة مع توفير عدد كافٍ من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء.