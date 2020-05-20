إصابة زوجة محافظ الدقهلية بكورونا .. ونتائج الأطفال سلبية

استكملت مديرية الصحة بالدقهلية، إجراءات سحب عينات من 8 موظفين بديوان عام محافظة الدقهلية، لإجراء ااتحليل السريع لبيان الاصابة بفيروس كورونا المستجدة لهم، بعد اصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقد انهي الطب الوقائي باجراء الفحوصات لعدد من العاملين المخالطين المباشرين والغير مباشرين، بمحافظة الدقهلية بالأمس ، وتابعت اليوم باقي الاعداد التى لم تجري الاختبارات ،وقد اثبتت التحاليل سلبية الاصابة لكل العاملين حتي الآن.

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كما اجرت مديرية الصحة بالدقهلية الاختبار لعدد من المترددين على مكتب المحافظ وتبين سلبية الاختبارات،وقد شدد الطب الوقائي على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، من استعمال الكمامات، والتطهير و اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي.

يذكر بأن قاد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، حملة تطهير واسعة بديوان عام المحافظة، واكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.