شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة محافظ الدقهلية بكورونا .. ونتائج الأطفال سلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر طبي بمديرية صحة الدقهلية، الى ان نتائج التحاليل الخاصة بزوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بأنه إيجابية الاصابة بفيروس كورونا، وجاري اتخاذ الإجراءات الصحية.
وأشار المصدر إلى أن زوجة المحافظ موجودة داخل الاستراحة معه بينما كشف التحليل إلى سلبية إصابة أطفاله.
وقد قامت مديرية الصحة باتخاذ عينات ومساحات لكل المخالطين لمحافظ الدقهلية، بعد اصابته وكشف النتائج الي إيجابية الزوجة، ويذكر ان زوجته دكتورة صيدلانية
استكملت مديرية الصحة بالدقهلية، إجراءات سحب عينات من 8 موظفين بديوان عام محافظة الدقهلية، لإجراء ااتحليل السريع لبيان الاصابة بفيروس كورونا المستجدة لهم، بعد اصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وقد انهي الطب الوقائي باجراء الفحوصات لعدد من العاملين المخالطين المباشرين والغير مباشرين، بمحافظة الدقهلية بالأمس ، وتابعت اليوم باقي الاعداد التى لم تجري الاختبارات ،وقد اثبتت التحاليل سلبية الاصابة لكل العاملين حتي الآن.
كما اجرت مديرية الصحة بالدقهلية الاختبار لعدد من المترددين على مكتب المحافظ وتبين سلبية الاختبارات،وقد شدد الطب الوقائي على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، من استعمال الكمامات، والتطهير و اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي.
يذكر بأن قاد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، حملة تطهير واسعة بديوان عام المحافظة، واكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.
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