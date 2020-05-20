شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اختبارات "كورونا" لكل موظفى ديوان عام محافظة الدقهلية سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأنهي الطب الوقائي باجراء الفحوصات لعدد من العاملين المخالطين المباشرين والغير مباشرين، بمحافظة الدقهلية بالأمس ، وتابعت اليوم باقي الاعداد التى لم تجري الاختبارات، واثبتت التحاليل سلبية الاصابة لكل العاملين حتي الآن.

كما أجرت مديرية الصحة بالدقهلية الاختبار لعدد من المترددين على مكتب المحافظ وتبين سلبية الاختبارات.

وشدد الطب الوقائي على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، من استعمال الكمامات، والتطهير واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي.

يذكر أن قاد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، حملة تطهير واسعة بديوان عام المحافظة، واكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

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وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الحملات مستمرة داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة مؤكدا على ان الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق مطالب مواطني الدقهلية.

وأوضح الشيخ أن هذه الحملات تأتي فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم منعا لانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.