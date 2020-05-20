شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعادة فتح محكمة مدينة نصر بعد إغلاقها أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التعليم فتح 41 مدرسة مصرية يابانية جديدة العام المقبل، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار... طقس أول يوم العيد.. معتدل على القاهرة الكبرى وشبورة وأمطار.. اعرف التفاصيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأحد المقبل، أول أيام عيد الفطر، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بعد أنباء عرض الهلال السعودى.. الأهلي يعلنها: على معلول "مش للبيع"

أعلن النادى الأهلى أن الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأب باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

إعادة فتح محكمة مدينة نصر بعد غلقها 14 يوما بسبب إصابة موظف بفيروس كورونا

فتحت محكمة مدينة نصر أبوابها مرة أخرى أمام المواطنين بعد انتهاء فترة غلقها 14 يوما، عقب ظهور حالة إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، حيث تم تعقيمها وتطهيرها طوال فترة إغلاقها، وتم إعادة جميع الدوائر والنيابات بعد نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة .

روسيا تسجل 135وفاة و8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 300 ألف

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء عن تسجيل 135 وفاة و8764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح الحصيلة الإجمالية 308705 إصابة و2972 وفاة، وذلك وفق "روسيا اليوم".

طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان الكيمياء إلكترونيا على التابلت

بدأ، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت من المنزل فى آخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 586 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، حيث يؤدى الطلاب الامتحان على مجموعتين الأولى من 9 صباحا حتى 12 ظهرا والثانية من 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا.

النقل العام: منع أى مواطن بدون كمامة من استقلال أتوبيسات الهيئة بعد إجازة العيد

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم منع المواطنين من ركوب أتوبيسات الهيئة حال عدم ارتدائهم الكمامة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، حفاظا على مستخدمى خطوط هيئة النقل العام من الإصابة بفيروس كورونا.

"كورونا" لم يٌخمد الفتنة ..4 قضايا تُجدد صراع توم وجيري الكرة المصرية.. البيت الأبيض يستعين بجمهورية فيفا لانتزاع لقب القرن.. نبيه يُشعل معركة البطولات الحرام..الأكثر جماهيرية صراع السنين.. والإعلام متهم دائماً

لم يمنع وباء كوورنا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، وتسبب في توقف النشاط الرياضي في الكثير منها ومن بينها مصر، استمرار صراع " توم وجيري" الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خاصة وأن الأمر تخطى المستطيل الأخضر ليتناول عوامل خارجية في الصراع التقليدي، بين الجماهير التي واصلت تبادل الاتهامات دون ملل من القضية ولكل قطاع منهم قناعاته الخاصة وبراهينه التي يثبت غلبته على الفريق الآخر وصدق نظريته في القضية التي يدافع عنها، والتي كان آخرها أزمة نادي القرن في أفريقيا، التي أعاد الزمالك فتحها بعد مرور قرابة الـ 20 عاماً على تتويج الأهلي بهذا اللقب.

ركعتان بلا خطبة.. دار الإفتاء توضح كيفية صلاة العيد فى البيت بسبب كورونا

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد سُنة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون فى جماعة مع الإمام سواء فى المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذى يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلى المسلم العيد فى البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

بـ 10 عمليات في الوجه ومليون جملة تنمر.. أم روح حلوة لازالت تبتسم

العيوب الخلقية التي يولد بها الإنسان قد تعيق سعادته، وقد تصيبه بالخلل النفسي والفشل الدائم لعدم تقبل الشخص لنفسه وعدم تقبل المجتمع له، ولكننا اليوم أمام قصة فريدة.

ورلد ميترز: حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ 5 ملايين

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز الـ 5 ملايين إصابة، فيما وصلت حالات الوفاة إلى أكثر من 325 ألف حالة، وتقترب حالات الشفاء من تسجيل المليون الثانى، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

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فيديو.. هنفطر إيه النهاردة؟.. كشك بالفراخ

لأكلات التراث القديمة التي اعتدنا على تناولها من الأمهات والجدات عشق من نوع خاص، حيث يفضل العديد من الأشخاص تناولها في كثير من الأحيان، وهي تتنوع بين المحشي والمسقعة وغيرها، تلك التي اعتدنا على تقديمها في الولائم والعزائم كالمكرونة بالبشاميل والجلاش وغيرها من الأكلات التي يتميز بها المطبخ المصري.

أسعار كحك العيد في متناول الجميع.. من 80 لـ 500 جنيه.. بس خليك في البيت

تعكس مُستهدفات خطة العام المالى 2020/2021 توجهات الدولة نحو تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة، حيث أكدت أن التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان، ولذلك يأتى قطاع التعليم فى مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

أسعار الذهب تواصل الارتفاع .. وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بقيمة جنيهين، اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية صعود سعر أوقية الذهب عالميا إلى 1750 دولارا، وهو ما أدى إلى زيادة سعر الذهب في مصر إلى 762 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

طقس اليوم شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 43 درجة

يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

متدربو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ينضمون لقائمة مركز جينيف GCSP

أتم طلاب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بنجاح، الجزء التدريبي الخاص بمركز جينيف للسياسات الأمنية "GCSP"، وانضموا إلى قائمة الخريجين بالمركز التي تضم قادة وتنفيذيين من جميع أنحاء العالم؛ وذلك في طريقهم لاستكمال البرنامج الذي صممته الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف بناء كوادر كفء للدولة قادرة على فهم واستخدامالآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وقيادة عجلة التنمية والاقتصاد وتحويل نمط التفكير التقليديإلى نمط أكثر حداثة متماشيًا مع أحدثالتطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

سمير جعجع لـ"الخليج 365": علاقتنا مع مصر جيدة..ونتفهم عدم تخصيصها وقت أكثر للبنان

أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى العلاقات الجيدة مع مصر ووجود تواصل مستمر ومناقشات مستمرة حول الأوضاع الراهنة، مشيرا لوجود مجموعة قضايا تشغل مصر بدءا من الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي تحسن كثيرا في الوقت الراهن، وليس انتهاء بالأزمة الليبية وكل أزمات المنطقة.

التعليم تعلن افتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية جديد العام الدراسى المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس التى سيتم افتتاحها العام الدراسى المقبل على مستوى المحافظات المختلفة

نتائج اختبارات "كورونا" لكل موظفى ديوان عام محافظ الدقهلية سلبية

استكملت مديرية الصحة بالدقهلية، إجراءات سحب عينات من 8 موظفين بديوان عام محافظة الدقهلية، لإجراء ااتحليل السريع لبيان الاصابة بفيروس كورونا المستجدة لهم، بعد اصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

"خالد مغربي" صاحب الحظ الكبير من اسمه.. رحل بجسده وبقيت سيرته بين الخالدين.. والده: مسلسل الاختيار جسد معارك الأبطال وفخور بابنى.. وزوجته: ابنى أول ما سمع اسم والده بـ"الاختيار" قال شفت بابا

أطلق عليه التكفيريون لقب "دبابة".. لأنه كان يتحول فى المعارك التى يشارك فيها إلى وحش يكتسح كل شئ أمامه، وكانت كل رصاصة تخرج من سلاحه تستقر فى رأس أو قلب الهدف وكأنها تعرف هدفها تماما.. فخلد نشيد الصاعقة "قالوا إيه" اسم خالد مغربى وزملائه أحمد منسي، فتقول كلماته "خالد مغربي دبابة.. أسد وجنبه احنا غلابة".

لاعبون يتبرعون بقمصانهم لتحويلها إلى أقنعة من أجل مواجهة كورونا

انضم عدد من لاعبي فريق بوكاجونيورز وكذلك ريفربليت قطبا الكرة الأرجنتينية إلى حملة "قميصك قطعة فرحك"، والتي تحول القمصان إلى أقنعة سيتم التبرع بها للمتخصصين الصحيين لمواجهة فيروس كورونا بعد تفشي الوباء العالمي الجديد بشكل كبير في الأرجنتين.

مقتل 12 جندياً وإصابة 10 آخرين بالنيجر فى هجوم لتنظيم بوكو حرام الإرهابي

أعلن جيش النيجراليوم عن مقتل 12 من جنوده، وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنّه إرهابيون من جماعة «بوكو حرام»، على مركز «بلابرين» العسكري في جنوب شرق البلاد.

سيدة

تشكو من سوء المعاملة وتنمر الجيران بسبب إصابة زوجها بكورونا

فيديو..

استغاثت إحدى السيدات من المعاملة السيئة التي تتلقاها من جيرانها في المنطقة، بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، وتنمر الكثير من الأشخاص عليهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى رفض تعاون بعض المحلات التجارية معهم وتوصيل الطلبات إليهم. حيث ظهرت السيدة في مقطع فيديو ووجهت رسالة استغاثة للجميع، مطالبة منهم التوقف عن معاملة عائلتها بتلك الطريقة، وقالت باكيه "إحنا بنتعرض لأسوء أنواع المعاملة بكل ما تتخيلوه، انا جوزي ما بين الحيا والموت، وتعبان جدا، والالتهاب الرئوي صعب جدا، وفي عز دا كله، لما رجع من مستشفى العباسية، لقيت الناس تحت في الشارع عامله تجمهر، واتكلموا معانا بطريقة غير لائقة، وكأننا عاملين جريمة".