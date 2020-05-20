شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن افتتاح 41 مدرسة مصرية يابانية جديدة العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 القاهرة المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة جاردنيا 1 (ابو الهول1 سابقا ) بعد الغابة المتحجرة 2 القاهرة المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (1) شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق 3 القاهرة المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (2) مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة 4 الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11 5 الجيزة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر مساكن دهشور امام المركز الطبي‏-السادس من اكتوبر 6 الجيزة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر الحى 11 الشماليات 6اكتوبر المنطقه الصناعيه 7 الاسكندرية المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة اخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة امام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا 8 الاسكندرية المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب الحى السكنى الاول أمام قصر ثقافة برج العرب 9 الاسكندرية المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2) الاسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية 10 دميـــاط المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر 11 دمياط المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ قرية البساتين- مركز كفر البطيخ 12 الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر طريق ميت غمر القاهرة – ارض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية 13 الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي 14 الدقهلية المدرسةالمصرية اليابانية بجمصة جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين 15 الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديد قرية الربع - تمي الامديد 16 الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة 17 الشرقية المدرسة المصرية

اليابانية بمدينة العاشر (1) المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية 18 الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) مجاورة 72 العاشر من رمضان 19 الغربية المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية شارع الصياد بجوار ادارة شرق المحلة الكبرى 20 الغربية المدرسة المصرية اليابانية بطنطا اخر مجمع الجلاء التعليمى 21 الغربية المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى 22 كفر الشيخ المدرسة المصرية اليابانية بيلا قرية ابشاي- مركز بيلا 23 الفيــوم المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم مدينة الفيوم الجديده طريق اسيوط الغربي 24 الفيــوم المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات 25 المنوفيـة المدرسةالمصرية اليابانية بقويسنا المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي 26 المنوفيـة المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي 27 اسوان المدرسة المصرية اليابانية الرديسية الرديسية قبلي- مركز ادفو 28 اسوان المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد امتداد العقاد بجوار نيابه المرور 29 البحيـــرة المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة 30 القليوبية المدرسة المصرية اليابانية بالعبور مدينة العبورالحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية 31 البحرالاحمر المصريةاليابانية بالغردقة 1 اول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة 32 البحرالاحمر المصريةاليابانية بالغردقة 2 تقسيم النور - الاحياء 33 الاسـماعيلية المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الاسماعيلية -الكيلو 7- ارض فيديكو 34 السـويـس المدرسة المصرية اليابانية بفيصل السلام١ بجوار سور الجامعه وخلف المعهد العالي للهندسه

حي فيصل 35 بوسعيد المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب تقاطع شارع العبور و اسوان امام معمل البرج - بور سعيد 36 اسيوط المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة اسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب 37 قنـــــا المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا 38 جنوب سيناء المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء حي النصر - طور سيناء 39 سوهاج المدرسة المصرية اليابانية طهطا ساحل طهطها- طهطا 40 المنيـــا المدرسةالمصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة المنيا الجديدة- الحي الخامس 41 بنى سـويف المدرسةالمصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة بني سويف الجديدة الحي الرابع

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