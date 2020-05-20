شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر ، متمنيا له السداد والتوفيق ، وجاء فى نص البرقية المرسلة "أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم بإسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية ليجنى شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من إنجازات على كافة الأصعدة بمشيئة الله تعالى وتظل مصرنا الحبيبه عاليه شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

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ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

كما يتوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين،