شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح محكمة مدينة نصر بعد غلقها 14 يوما بسبب إصابة موظف بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت محكمة مدينة نصر أبوابها مرة أخرى أمام المواطنين بعد انتهاء فترة غلقها 14 يوما، عقب ظهور حالة إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، حيث تم تعقيمها وتطهيرها طوال فترة إغلاقها، وتم إعادة جميع الدوائر والنيابات بعد نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة .

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، قرر غلق محكمة مدينة نص الجزئية لمدة 14 يوماً لتعقيمها، وذلك بسبب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كرونا، داخل المبنى ، كما قرر وزير العدل نقل جميع الجلسات التى كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس..

وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى دوائر محكمة الاستئناف واجتمع مجلس الهيئات القضائية، منذ أيام، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهى:

أولا: تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

رابعا: إجراء التطهير اليومى لأماكن انعقاد الجلسات.