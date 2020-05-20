شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول يوم العيد.. معتدل على القاهرة الكبرى وشبورة وأمطار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأحد المقبل، أول أيام عيد الفطر، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، فيما يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وجنوب الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل، القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والوجه البحرى العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.