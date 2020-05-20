شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيدة تشكو من سوء المعاملة وتنمر الجيران بسبب إصابة زوجها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغاثت إحدى السيدات من المعاملة السيئة التي تتلقاها من جيرانها في المنطقة، بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، وتنمر الكثير من الأشخاص عليهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى رفض تعاون بعض المحلات التجارية معهم وتوصيل الطلبات إليهم. حيث ظهرت السيدة في مقطع فيديو ووجهت رسالة استغاثة للجميع، مطالبة منهم التوقف عن معاملة عائلتها بتلك الطريقة، وقالت باكيه "إحنا بنتعرض لأسوء أنواع المعاملة بكل ما تتخيلوه، انا جوزي ما بين الحيا والموت، وتعبان جدا، والالتهاب الرئوي صعب جدا، وفي عز دا كله، لما رجع من مستشفى العباسية، لقيت الناس تحت في الشارع عامله تجمهر، واتكلموا معانا بطريقة غير لائقة، وكأننا عاملين جريمة".

مضيفة "صاحب السوبر ماركت يرفض توصيل طلباتنا، وكذلك الصيدلية، بالإضافة لقطع المياه، وعندما السؤال يكون الرد أنه يوجد مشكلة في الموتور".

وأكدت أن "كل الشارع عرف إننا عندنا كورونا، ويتعاملوا معانا على إننا جربه، حرام عليكوا سيبونا في حالنا، كفاية اللى إحنا فيه، أنا بقيت بخاف أقول لحد اننا عندنا حاجة علشان التنمر وسوء المعاملة".

Advertisements

وتابعت قائلة "أنا بجد بقيت خائفة وقلقانه، مش كفاية إن إحنا تعبانين، لأ كمان أسوأ معاملة، مبقتش عارفه أطلب أي حاجة، أو أتعامل مع أي حد، إحنا مش مرضي بالإيدز أو مرض غير أخلاقي، أنا زوجي تعب علشان كان بينزل يروح شغله، علشان وراه التزامات".

واختتمت حديثها قائلة "أنت أو أي حد ممكن تتحط في الموقف دا، إحنا مأذيناش حد بحاجة، ومعملناش حاجة وحشة في أي حد، لو سمحتوا سيبونا في حالنا ومتتعرضولناش وكفاية الى احنا فيه".



