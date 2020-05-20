شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق «منشية الشهداء» بعد تطويره: يضم 308 «فرشة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، سوق منشية الشهداء للخضروات والفاكهة والأسماك المقام بمنطقة شارع شل بمنطقة منشية الشهداء بحي ثان الإسماعيلية.

وقال المحافظ إن السوق تم تطويره ورفع كفاءته ويضم عدد 308 فرشة منها 193 لباعة الخضروات والفاكهة، و115 لباعة الأسماك، بالإضافة إلى عدد 2 شواية و4 دورات مياه ومزود بجميع الخدمات والمرافق الأساسية ويستهدف تجميع الباعة الجائلين والقضاء على الإشغالات والعشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للإسماعيلية.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في إقامة مثل هذه المشروعات الخدمية مشيرا إلى أن هذا السوق هو أحد مشروعات خطة المحافظة للأسواق البديلة والتى تغطى كافة المراكز والمدن بالكامل، في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الأسواق البديلة الجديدة والمتطورة، وبهدف تجميع الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى والقضاء على مظاهر التلوث.

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضار والأسماك

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضار والأسماك

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضار والأسماك

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضار والأسماك

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضار والأسماك

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضار والأسماك