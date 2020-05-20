شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف: مستوى الإعاشة بالمدن الجامعية نال إشادة «العائدين من الخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن إجراءات الاستقبال وتوفير وسائل الإعاشة نالت رضا وإشادة العائدين من الخارج، وتنوعت ردود أفعالهم بالدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، والثناء والشكر للجامعة على توفير إقامة مناسبة لهم عقب عودتهم والاطمئنان على صحتهم من عدم الاصابة بكورونا.

وقال «حسن» إن رئيس الوزراء اتصل هاتفيًا للاطمئنان على العائدين من الخارج، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت منذ 3 أسابيع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وتعليمات رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بالإهتمام بالعائدين من الخارج، على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها الدولة نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم تجهيز 500 غرفة تستوعب من 1200 إلى 1500 فردًا، وتم رفع كفأتها لتناسب ظروفهم.

وقال «حسن» إن الجامعة بالتوازي مع الجهود المبذولة من قبلها لاستقبال العائدين، فقد تم إطلاق مسابقة لتصميم موقع وبوابة حديثة للجامعة وكلياتها والجهات الإدارية التابعة لها.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة تضمن التصميم مؤشرات البعد الحضاري والتكنولوجي والمكاني للجامعة والبعد التاريخي للمحافظة، بالإضافة إلى ما يراه المصمم من محتوى يعبر عن المكانة الاجتماعية والحضارية للجامعة في محيط المحافظة والدولة المصرية، على أن يمنح الفائز الأول جائزة قدرها 10 آلاف جنيه، والثاني خمسة آلاف جنيه.

وقال رئيس الجامعة إنه تم الانتهاء من إنشاء بريد إلكتروني لكافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ورفع ما يزيد عن 1500 مقرر دراسي إلكتروني، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني المطلوب سواء في المنصة التعليمية أو الايميلات وتذليل كافة العقبات التي واجهت أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني لاستقبال أبحاث طلاب الشعب والبرامج الجديدة، موضحًا أن البرنامج الجديد يعمل على استقبال أبحاث طلاب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الحقوق وبرنامج الكيمياء الحيوية بكلية العلوم وكافة الشعب الخاصة باللغات بكلية السياحة والفنادق.

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