شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة رئيس جامعة الفيوم بكورونا: «تم احتجازه بالمستشفى الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الفيوم أنه تم عزل رئيس الجامعة الدكتور أحمد جابر شديد، منذ مساء أمس، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووفق بيان، أصدرت إدارة العلاقات العامة بالجامعة، قال الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بالجامعة رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الدكتور أحمد جابر شديد يتلقى العلاج وفق أحدث البروتوكولات داخل قسم العزل بقسم الباطنية بالمستشفى الجامعي والمخصص للرعاية الطبية والعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مؤكدا أن حالة رئيس الجامعة مستقرة.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحو المخالطين لرئيس الجامعة، حيث تم سحب مسحات من مديري مكتبه وطاقم السكرتارية والعاملين، كما تم تعقيم مكتبه والمكاتب المجاور له ومبنى القبة بجامعة الفيوم.