شكرا لقرائتكم خبر عن 450 عائدًا من الخارج يغادرون مرسى علم لمنازلهم بعد التأكد من «سلبية كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بالبحر الأحمر، أن نحو 450 من العائدين من الخارج استفادوا من قرار وزارة الصحة بتخفيض مدة الحجر الصحي من 14 يومًا لأسبوع فقط، حيث قامت الفرق الطبية التابعة لإدارة الطب الوقائي، والتي ترافق العائدين من الخارج، وتتابع حالتهم داخل الفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم، بأخذ عينات نهائية لمن تجاوزت فترة إقامتهم داخل الفنادق أسبوع استعدادًا لمغادرتهم بعد التأكد من سلبية العينات، التي تم أخذها منهم وسلبيتها.

وتم تنظيم رحلات طيران داخلية لنقل العائدين من الخارج من مطار مرسى علم إلى مطار القاهرة، حيث غادر كل من العائدين من الخارج والذين وصلوا منذ تاريخ 5 مايو حتى 12 من الشهر الجاري، وهم العائدون من أمريكا وتنزانيا وبغداد وجوبا ومسقط وتونس وإسطنبول ولندن.

كانت تعليمات قد صدرت من غرفة المنشآت السياحية لمديري فنادق الحجر الصحي بمرسى علم، والتي تستقبل العالقين بالخارج لقضاء فترة الحجر الصحي بها، بتقليص فترة الحجر من 14 يومًا إلى أسبوع فقط.

وأكد عاطف عثمان، مدير عام إحدى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، أن النزلاء المصريين العائدين من لندن بعد قضائهم فترة تسعة أيام بالفندق غادروا بعد عمل تحاليل «رابيد تيست» Rabid test للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، مشيرًا إلى خضوع جميع المغادرين للكشف الطبي وتم تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مطار مرسى علم عبر أتوبيسات مخصصة وذلك منعًا للتكدس والازدحام، لافتًا إلى سعادة جميع النزلاء بانتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة دون الإصابة وعودتهم إلى بلادهم سالمين، مضيفًا أنهم توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن الضيافة والمعاملة الرائعة المقدمة لخدمتهم.

450 عائد من الخارج يغادرون فنادق مرسي علم لمنازلهم بعد التأكد من سلبيتهم ضد كورونا

450 عائد من الخارج يغادرون فنادق مرسي علم لمنازلهم بعد التأكد من سلبيتهم ضد كورونا

450 عائد من الخارج يغادرون فنادق مرسي علم لمنازلهم بعد التأكد من سلبيتهم ضد كورونا

450 عائد من الخارج يغادرون فنادق مرسي علم لمنازلهم بعد التأكد من سلبيتهم ضد كورونا

450 عائد من الخارج يغادرون فنادق مرسي علم لمنازلهم بعد التأكد من سلبيتهم ضد كورونا