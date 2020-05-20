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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح الأربعاء، بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.
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