تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح الأربعاء، بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة. تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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