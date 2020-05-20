تشميع مغسلة سيارات وغلق محال تجارية وملاعب كرة لمخالفة الحظر بالشرقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية والأجهزة الأمنية، المرور الميداني على جميع الأنشطه التجارية للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحظر والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات والملاهي، والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.

ومن جانبها، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتشميع مغسلة دون ترخيص بمنطقة القومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تم ضبط مكان لبيع المشروبات الساخنة في مدخل إحدى العمارات بشارع متفرع من شارع القومية، ويوجد بداخلها تجمع من الشباب وعلى الفور تم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن بوتاجاز صغير وسخان واسطوانة غاز، وتم وضعهم بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم ضبط إشغالات مخالفة بمنطقة حسن صالح وتم التحفظ عليها بمخازن الحي.

وقام رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالمرور المفاجئ لقري التلين والربعماية وعزبة عاصم وعزبة الزناتى، لمتابعة مدى إلتزام المواطنين والمحلات بحظر التجوال، تم من خلالها ضبط بعض المحال التجارية المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما قام رئيس مركز ومدينة بلبيس بعمل محضرين لملاعب كرة قدم، لمخالفة قانون الغلق بالوحدة المحلية بالزوامل، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها، فيما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بعمل محاضر ضد أصحاب محال مخالفة بقرى بهنباى وديرب البلد، تعمل يعد توقيتات الحظر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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ومن جانبه، ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصحاب المحال التجارية الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بالغلق وفقا للمواعيد المحددة ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بهدف تقليل التجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين.

تشميع مغسلة سيارات وغلق محال تجارية وملاعب كرة لمخالفة الحظر بالشرقية

تشميع مغسلة سيارات وغلق محال تجارية وملاعب كرة لمخالفة الحظر بالشرقية

تشميع مغسلة سيارات وغلق محال تجارية وملاعب كرة لمخالفة الحظر بالشرقية