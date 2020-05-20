شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد وأسامة هيكل يهنآن الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال هيكل «أتمني لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالي أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء»

ووجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيا لسيادته ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادته الشجاعة والحكيمة.