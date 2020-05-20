شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: اعتماد الموازنة التقديرية لـ 3 شركات عن العام المالى 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع الجمعيات العامة لعدد 3 شركات مياه وصرف تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي شركات (أسيوط والوادي الجديد – سوهاج – محافظات القناة)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات الثلاث.

وقال المهندس ممدوح رسلان، أنه تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات الثلاث عن العام المالي 2020/2021، مؤكداً أهمية تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستوى الإداري والفني، للارتقاء والنهوض بالقطاعين، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفاقد من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية، وإجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، في إطار اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب الصرف الصحي.

وأوضح رئيس «القابضة للمياه» أن الدولة تتجه حالياً إلى التوسع في محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، مما يساهم في تقليل الفاقد الناتج عن نقل مياه النيل من خلال شبكات تصل أطوالها إلى مئات الكيلو مترات إلى تلك المحافظات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التي ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعي للشركات على موقع«فيس بوك»، وكذا اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي في مراكز خدمات العملاء، ومختلف مواقع العمل التي بحاجة إلى التعامل مع الجمهور.