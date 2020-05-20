شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بوضع تصور لتطوير أداء المشروعات واستغلال الموارد المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الموقف الختامي لمشروعات المحافظة للعام المالى 2018/2019 والوقوف على مستوى الأداء، وبحث سبل الإرتقاء والنهوض بكافة المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، ومديرى المشروعات ومدير المديرية المالية ومديرى إدارات الشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة وأمانة المشروعات والميزانية بالديوان العام.

في بداية الاجتماع، استعرض مدير أمانة المشروعات بالمحافظة أداء كل مشروع من مشروعات المحافظة وما حققه من نسب أرباح خلال الفترة الماضية، واستمع محافظ المنوفية لمديرى المشروعات الخدمية عن كيفية إدارة كل مشروع والخدمات التي يقدمها والمعوقات التي تواجههم وسبل التغلب عليها، ووجه المحافظ مديرى المشروعات بضرورة التفكير في أوجه التطوير للمشروعات والإستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات المتاحة لرفع كفاءة المشروع وتعظيم سبل الإستفادة لتحقيق أعلى ربح ممكن وبما يعود بالنفع العام على المحافظة .

وشدد المحافظ على مديرى المشروعات بإعداد تقارير دورية عن كل مشروع ومدى تحقيق الإستفادة القصوى من موارده، مع ضرورة وضع تصور ات جديدة وقابلة للتنفيذ مما ينعكس على تطوير المشروعات وتنميتها وزيادة معدلات الأرباح لتحقيق التنمية المستدامة وحفاظاً على المال العام ومنع إهداره.