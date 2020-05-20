سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة مبادرة جديدة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا .

ووجه محافظ الجيزة بتخصيص سيارات بكل حي ومركز ومدينة لتجوب الشوارع والقرى والعزب للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والارشادات الصحية الواجب تنفيذها حفاظا على سلامه المواطنين.

وقد نقلت سيارات محافظة الجيزة رسائل التوعية للمواطنين والتي تضمنت نشر الوعي عن الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه واهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحد من أي تجمعات وأهمية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة واماكن العمل ووسائل النقل والمنشأت الخدمية وذلك لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا من خلال مكبرات صوت تم وضعها بالسيارات تردد تلك الرسائل أثناء مرورها بالشوارع .

ووجه المحافظ باستمرار تسيير السيارات لنقل رسائل التوعية للمواطنين مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرار حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وفي نفس الاطار تستكمل محافظة الجيزة الحملات المكثفة التي تنفذها لتطهير المنشأت الخدمية ومقار البنوك والبريد ووسائل النقل وغيرها من الاماكن التي يرتادها المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

حيث نفذت المحافظة حملات تطهير من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة لحوالي 600 شارع ومحل ومنزل حيث تم في البدرشين تطهير وتعقيم قرية ميت رهنية وسقارة وموقف ميكروباص الهرم وسقاره البدرشين وواجهات 52 محل و185 منزل وسوق الخضار وعدد 12 شارع جانبي .

وفي العياط تم تطهير المحطة وشارع ابوهميله وجميع المحلات التجارية بعدد75 محل وواجهات جميع المنازل حوالي 110منزل .

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وفي كرداسة تم تطهير وتعقيم قرية برك الخيام عدد 3 شوارع بأجمالي عدد واجهات 30 منزل و25 محل وقرية ناهيا عدد 4 شوارع بأجمالي 35 واجهة منزل وعدد 28 واجهة محل .

وفي الصف تم تطهير وتعقيم عدد ٦ شوارع رئيسيه وعدد ٨ منشأت حكومية وعدد٢ منزل وفي منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم الادارة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا .

سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا

سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا

سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا

سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا

سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا

سيارات تجوب الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا