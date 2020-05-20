- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 19 حالة جديدة من «كورونا» بينهم طفل عمره عامين بـ«عزل الزقازيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنهم طفل يبالغ من العمر سنتين، ليرتفع بذلك معدلات الشفاء بمستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشؤون الصحية.
وأضاف «مسعود» أن إجمالي عدد حالات الشفاء التي تم خروجها من المستشفى أصبح ٧٧ حالة، وذلك عقب خروج ١٩ حالة جديدة بعد تماثلهم للشفاء تماماً من فيروس كورونا، وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.
وأكد وكيل الوزارة فرحة وسعادة الجيش الأبيض في تحسن الحالات وخروجها بصحة جيدة، والذين قاموا بالإصطفاف لتهنئة المرضى الذي تم شفائهم، وبالزغاريد تم تقديم لهم باقة من الورود، تعبيراً عن سعادتهم بتماثلهم للشفاء، داعين المولى عز وجل أن يشفي كل المصريين من هذا المرض، ويحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
13,484
-
تعافي
3,742
-
وفيات
659
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي 19 حالة جديدة من «كورونا» بينهم طفل عمره عامين بـ«عزل الزقازيق» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.