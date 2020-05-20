شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 19 حالة جديدة من «كورونا» بينهم طفل عمره عامين بـ«عزل الزقازيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنهم طفل يبالغ من العمر سنتين، ليرتفع بذلك معدلات الشفاء بمستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشؤون الصحية.

وأضاف «مسعود» أن إجمالي عدد حالات الشفاء التي تم خروجها من المستشفى أصبح ٧٧ حالة، وذلك عقب خروج ١٩ حالة جديدة بعد تماثلهم للشفاء تماماً من فيروس كورونا، وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وأكد وكيل الوزارة فرحة وسعادة الجيش الأبيض في تحسن الحالات وخروجها بصحة جيدة، والذين قاموا بالإصطفاف لتهنئة المرضى الذي تم شفائهم، وبالزغاريد تم تقديم لهم باقة من الورود، تعبيراً عن سعادتهم بتماثلهم للشفاء، داعين المولى عز وجل أن يشفي كل المصريين من هذا المرض، ويحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.

تعافي 19 حالة جديدة من كورونا بمستشفي العزل بالزقازيق

تعافي 19 حالة جديدة من كورونا بمستشفي العزل بالزقازيق

تعافي 19 حالة جديدة من كورونا بمستشفي العزل بالزقازيق