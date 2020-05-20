شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد حرصها على أمن وسلامة واستقرار لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اللبناني ناصيف حتّي، الأربعاء، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اللناني تضمن تأكيد الوزير شكري حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم المصالح الوطنية اللبنانية.
كما تناول الاتصال مجالات التعاون المختلفة دعماً للشعب اللبناني الشقيق، لاسيما في المجال الاقتصادي بغية تحقيق الاستقرار والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية على شعب لبنان الشقيق وعلى الدولة اللبنانية وقدرتها على التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه لبنان ودول المنطقة.
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