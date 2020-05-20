شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تُطلق خدمة الاختبار الآلي لأعراض «كورونا» بلغة الإشارة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، أحمد فايد المدير الإقليمي لإحدى الشركات، وراندة أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شهد اللقاء إطلاق خدمة الاختبار الآلي لأعراض فيروس كورونا المستجد بتقنية الشات بوت (chatbot) بلغة الإشارة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لإتاحة هذا الاختبار للصم وضعاف السمع من خلال تطبيق «واصل» للصم وضعاف السمع وموقع «تمكين».

وأكد «طلعت» إطلاق الخدمة يأتي لنشر الوعي الصحي المجتمعي حول أعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد لدى المواطنين من الصم وضعاف السمع باستخدام التقنيات التكنولوجية الذكية، مشيرًا إلى أن إتاحة الاختبار الآلي لأعراض فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة باستخدام تقنية «chatbot» لأول مرة في الوطن العربي وأفريقيا يأتي اضافة إلى خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع التي هي إحدى أنشطة الوزارة للوصول لجميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات التقنية المساندة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد المركز من المؤسسات الفريدة من نوعها على مستوي المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوفر حلولاً تكنولوجية متكاملة، كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف، النجدة، المطافئ.

وقام المركز بإطلاق خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع عن طريق تطبيق المحمول «واصل» على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول إلى الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.

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