شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بدأت قبل 60 عامًا.. القنصل الإيطالى بالأقصر يدعو فتاة فرنسية لافتتاح المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عالم المصريات فرنسيس أمين، القائم بأعمال القنصل الإيطالي بالأقصر، هاشتاج يدعو فيه وزارة السياحة والآثار بدعوة الفتاة الفرنسية ايفيت سوفاج، لحضور افتتاح المتحف الكبير المقرر افتتاحه الفترة المقبلة، والتي كانت أول فتاة في العالم تتبرع منذ ٦٠ عاماً لآثار النوبة، وكعاشقة لمصر وللمصريين، وكرد جميل لواحدة ساهمت في إنقاذ معابد النوبة، بدعوتها وقتها بالتبرع لانقاذ المعابد.

ووفقا لعالم المصريات فان الفتاة فرنسية كانت تبحث منذ ستين عاما عن زوج مصرى، وعشقت الفتاة الفرنسية ذات الإثنتي عشر عاما وقتها، مصر وتاريخها بعد زيارتها للمجموعة المصرية بمتحف اللوفر، وأحبت بصفة خاصة حتشبسوت وإخناتون ورمسيس الثاني، وفي شتاء ١٩٦٠ تابعت حديثا في الإذاعة لعالمة المصريات الشهيرة كريستيان ديروش نوبلكور تتحدث فيه عن آثار مصر في النوبة، وخاصة معابد فيلة وأبوسمبل وأهمية انقاذها.

أسرعت الفتاة، وكتبت خطابا لديروش تبدي فيه عزمها التبرع بكل مدخراتها، بل وستحث زميلاتها على التبرع لإنقاذ معابد الحضارة التي تعشقها، فارسلت ديروش الخطاب لوزير الإرشاد القومي وقتها الدكتور ثروت عكاشة، فطلب من ممثل اليونسكو في باريس الأمير صدر الدين خان، أن يقابل الفتاه ويهديها نموذج لرأس نفرتيتي من إبداع الفنان حسن حشمت وكان يهدى وقتها لرؤساء الدول.

وقام وزير المالية حسن عباس زكي والذي كانت تتبعه وقتها مصلحة السياحة بدعوتها هي ووالدتها ليقضيا أسبوعين في مصر لزيارة آثارها حتى معبدأبوسمبل، وقابلهما في القاهرة بصحبة رشاد مراد الرئيس التاريخي لمصلحة السياحة، وقادتها أثناء رحلتها المرشدة السياحية هناء السيد، وقدم لها الوزير خاتما قيما ارتدته ايفيت على الفور، وقالت ها أنا أعلن خطوبتي على مصر الفرعونية.

وفى متحف القاهرة شرح لها الدكتور عبدالقادر سليم بنفسه وقد دمعت عيناها من الفرح، وفي الأقصر استقبلها الدكتور لبيب حبشي بصحبة رئيس مكتب السياحة، وكتبت في كراستها انطباعاتها عن الزيارة وقد أغضبها كثيرا كم الجرافيتي الذي تركه السائحون على الآثار وقتها.

وأوضح عالم المصريات فرنسيس أمين، أن ايفيت سوفاج زارت مصر عام ١٩٦١ وكان عمرها وقتها أثنتي عشرة عاما ولو هي ما زالت على قيد الحياة فسيكون عمرها الآن سبعون عاما، فليتنا نبحث عنها وندعوها لحفل افتتاح المتحف المصري الجديد كأول من تبرعت لآثار النوبة وكعاشقة لمصر وللمصريين.

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