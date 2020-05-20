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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين (STEM) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو 2020.
وأكد شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
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