شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين (STEM) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو ‏‏2020.

وأكد شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين