رانيا المشاط: الوباء كان بمثابة محفز للابتكار وشكل اختبارا لقدراتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بالمشاركة مع رؤساء الدول والوزراء وغيرهم من القادة الأفارقة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها مؤسسة منتدى نيويورك عبر الوسائل الالكترونية، ونشرت صورة من لقاء المنتدى عبر صفحتها بموقع "تويتر".



رانيا المشاط عبر تويتر

وعلقت قائلة: "شرفت بمشاركتي مع رؤساء الدول والوزراء وغيرهم من القادة الأفارقة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها مؤسسة منتدى نيويورك عبر الوسائل الالكترونية. وقد أكدت على أن الوباء كان بمثابة محفزا للابتكار، حيث دفعنا للأمام، وشكل اختبارا لقدراتنا، وأكد على ثقتنا بأن الاصلاحات ممكنة.

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وكانت قد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن فيروس كورونا العالمي كان سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لمصر لولا الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي أجرتها الحكومة المصرية على رأسها الاصلاحات النقدية والمالية، وقالت الوزيرة :"لقد دخلنا هذه الأزمة بسيولة نقدية بالإضافة إلى الاحتياطى النقدى الاجنبى مما ساعد على تجاوز الصدمة الأولى الناجمة عن فيروس كورونا".

وذكرت شبكة "سى أن بى سى" الأمريكية أن مصر تعد واحدة من دولتين فقط على مستوى العالم التى توقع لها صندوق النقد الدولى تحقيق نمو إيجابى هذا العام، رغم تداعيات فيروس كورونا التى عصفت بالاقتصادات العالمية، مشيرة إلى أن مصر سارعت بتخصيص حزمة دعم مالية ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه لتحجيم أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد والشركات والتخفيف على المواطنين.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط فى حوار مع المذيعة هادلي غامبل من قناة سى إن بى سى، "نحن مستمرون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي أردنا القيام بها على أي حال، المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي، وتوسعها لتشمل الاشخاص الاكثر احتياجا، وأيضًا، بالنسبة للشمول المالي، يتم التركيز على العمالة غير المنتظمة وغير الرسمية، كما اتخذ البنك المركزي المصري ووزارة المالية عدة اجراءات تحفيزية في شغف منسق للغاية، سواء من تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وبالطبع صناعة السياحة، واحدة من الصناعات التي تحصل على بعض أكبر الحوافز، لذلك كانت هناك مجموعة من السياسات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد".