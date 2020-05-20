شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان تنظم ندوة أون لاين عن كيفية مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ندوة أون لاين عن كيفية مواجهة فيروس كورونا بطرق آمنة، وذلك فى إطار خطة جامعة حلوان للتوعية بفيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ونظمت الندوة تحت إشراف الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية.



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وألقى الندوة دكتور يحيى محمد النجار أخصائى جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة حلوان، وتضمنت الندوة التوعية والتعريف بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وفترة حضانة العدوى وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية الشخصية والتعقيم العام للأماكن التى نتردد عليها وعمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من المرض.

وتناولت الندوة طرق الوقاية الشخصية من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية والالتزام بالجلوس فى المنزل، وحال ضرورة النزول لابد من اتباع العادات والسلوكيات السليمة ومنها ترك مسافة بين الشخص والآخر لا تقل عن 2:1 متر، وارتداء الكمامة الطبية، وتم شرح طريقة ارتداء وخلع الكمامة بالشكل الذى يضمن عدم انتقال العدوى.

وأكد عدم لمس الوجه إلا بعد تعقيم اليد، وتعقيم المتعلقات الشخصية بعد العودة للمنزل، وغسل وتعقيم اليد باستمرار بالماء والصابون لمدة نصف دقيقة، وكذلك عند العودة للمنزل يجب عزل الملابس وتعقيمها وغسلها، مع الحرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها من خلال محلول التعقيم (كوب كلور- 9 أكواب ماء).

