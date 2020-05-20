وزيرة الهجرة تفتتح ندوة مكتبة الإسكندرية حول أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الكلمة الافتتاحية بالندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابعة لقطاع البحث الأكاديمي، تحت عنوان "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل، ودور الأدوات الثلاثة في مصر"، برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، كما حاضر فيها الدكتور أشرف الفقي أحد العلماء المصريين بالخارج واستشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "آي إم إس" بواشنطن، والدكتورة مروة الوكيل مدير وحدة البحث العلمي بمكتبة الإسكندرية.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى مكتبة الإسكندرية وتقديرها للدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة؛ لما تقوم به من جهد آخره تنظيم هذه المحاضرات العلمية في هذه الفترة المهمة.

ودعت مكرم، في بداية كلمتها، إلى تكوين مجموعة "أصدقاء مكتبة الإسكندرية للخبراء والعلماء المصريين بالخارج "؛ حتى يمكن الاستفادة من خبراتهم العميقة في شتى المجالات من خلال مشاركتهم في هذه المحاضرات، وبالتالي يمكن للوزارات المعنية الاستفادة من هذه المحاضرات المهمة في مرحلة ما بعد "كورونا".

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وأشادت، خلال كلمتها، بجهود الخبراء المصريين بالخارج في كل الجهود، وصولًا إلى أبحاث مكافحة فيروس كورونا من خلال وجهودهم مع الوطن في نشر التوعية لدى المواطنين ودعم ومساعدة البحث العلمي، حيث تطرقت الوزيرة إلى دور الخبراء المصريين بالخارج في بداية الأزمة، وكذلك دورهم في دعم وطنهم في ظل الأزمة الحالية، والتي يعانيها العالم أجمع؛ ومنهم الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد علماء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"؛ حيث يتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال تقديم دراسات علوم البيانات للتنبؤ عبر النماذج الرياضية عن تطور انتشار وتفشي فيروس كورونا كوفيد-19 داخل مصر، وحالات الإصابة والوفيات المتوقعة، لتكون آلية دعم لمتخذ القرار للتعامل مع المستجدات التي تواجه.

وحاضر في الندوة الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "آي إم إس" بواشنطن؛ حيث يقوم بالإشراف ومتابعة وتقييم التجارب الطبية السريرية للعلاجات المعدلة للمناعة (الأمصال والعلاج الجيني) في واحدة من أهم بيوت الخبرة العالمية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ التجارب السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية بمقرها الرئيسي بواشنطن منذ ٢٠١٤ وحتى الآن، وشارك في الإشراف على التجارب السريرية والمناعية للقاح "الإيبولا" حتى إجازته من هيئة (FDA).

وناقشت الندوة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية، ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيهما أكثر توقعًا للوصول إلى الإجازة وميعاده المتوقع للتداول، كما عرضت الندوة التحاليل المجازة حتى الآن واختلافها وقيمة كل منها في الإدارة الميدانية للوباء، فضلًا عن استعراض الوضع الوبائي في مصر من منظور طبي وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية.