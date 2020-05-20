شعراوي: استرداد ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا، اليوم الأربعاء، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية.

وأعلن شعراوي عن نجاح الدولة خلال الفترة من ١٨ مارس الماضي حتى ١٩ مايو الجاري، في القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانٍ وأسوار عليها، وكذا بالزراعة عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة ٥٢١٠ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد نحو ٥ ملايين متر مربع ، كما تمت إزالة ١٤٨٤ حالة تعدٍّ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة؛ ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة نحو ١٦ ألف فدان، كما تم إزالة ٦٥٢٥ حالة لمخالفات البناء على مساحة ٨٧٣ ألف متر مربع. كما تم إزالة ١٢٩٧٤ حالة إزالة لتعديات بالبناء علي ٣٥٨٧ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

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وأشاد شعراوي بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كل التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية.

وطالب شعراوي القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات خاصة خلال أيام الإجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك وإزالتها علي الفور.