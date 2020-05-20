إصابة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، بأن مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أُصيب بفيروس بكورونا المستجد؛ حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل معه بعد ثبوت إيجابية التحاليل.
وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه فور علم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصابة مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة وجه باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والاطمئنان على كل المخالطين للحالة؛ خصوصًا أن مكتبه يوجد بالدور الثاني بالوزارة.
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