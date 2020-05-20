هل سجلت مصر أعلى درجة حرارة في العالم؟ الأرصاد ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبداناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الـ48 ساعة المقبلة يأتي استمرارا للموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ الخميس الماضي، حيث تصل الحرارة إلى 43 على القاهرة، و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين في تصريح لمصراوي، أن الارتفاع في درجات الحرارة والاحساس بالحر الشديد أمر طبيعي خلال هذه الموجة المتوقع حدوثها في هذا التوقت من العام، موضحا: لم نسجل أعلى درجة حرارة في العالم كما يروج البعض على السوشيال ميديا.

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وتابع: "دائما ما تسجل أعلى درجات خلال العام في النصف الثاني من الربيع وليس فصل الصيف، وحدث هذا العام الماضي حيث سجلت درجات الحرارة 46 و47 درجة على بعض المناطق، لكن الموجة الحالية تتراوح بين 43 و 44 درجة، لكن لم نسجل أعلى درجة في العالم اليوم أو غدا".

وأكد شاهين أنه بداية من يوم الجمعة المقبل نشهد تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتعود إلى المعدلات الطبيعية، حيث يصل حجم التراجع في درجات الحرارة إلى 6 و7 درجات.

وأشار شاهين إلى أن تراجع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع، حيث تسجل درجات الحرارة يوم الجمعة على القاهرة 37 درجة، ثم باقي الأيام تعود لـ33 و32 درجة، وكذلك على السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و25 درجة، والصعيد بين 33 و38 درجة.​