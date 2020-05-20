وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين (STEM)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو 2020.
وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
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