وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين (STEM)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو ‏‏2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.​