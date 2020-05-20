قبل العيد.. إحباط ترويج 100 طربة لمخدر الحشيش في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالسويس، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) تخصص في الإتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 10 كيلو جرام"- مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (700000 جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.