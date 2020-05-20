محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة، عن ضبط (استوديو صوت لتسجيل الأغاني)، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبداخله وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتيه مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات: ضبط مطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بداخلها (890000 ثمانمائة وتسعون ألف نسخة مطبوع تجاري.. جميعها بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط استوديو تسجيل أغاني بدون ترخيص و890 ألف كتاب مطبوع بدون تفويض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.