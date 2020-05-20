الأمن الاقتصادي: ضبط 935 قضية جرائم سلبية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 935 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمكنت الحملات، في مجال متابعتها للأسواق، من ضبط 1111 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط 137 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ اللازم، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

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