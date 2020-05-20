خلال حملة أمنية.. شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لمكافحة الأنشطة الإجرامية، وإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألف 382 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات.

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