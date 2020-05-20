رئيس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ): بعث المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وجاء نص التهنئة "أتشرف أن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري، بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية، ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من إنجازات على كل الأصعدة لتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة".

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