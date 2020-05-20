لدواع أمنية.. "الداخلية" ترفض منح الجنسية لفلسطينيين- (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رفض طلب محمود حسين إسماعيل بشير، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 8 أغسطس 1982، باكتساب جنسية جدته المصرية.

كما تم رفض طلب عيسى سعيد محمد القايض "فلسطيني الجنسية" مواليد فلسطين في 8 يناير 1985 باكتساب جنسية والدته المصرية.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه جاء ذلك بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية، وللصالح العام.

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وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.