أخبار مصر | برلماني يطالب وزير الشباب بالتدخل لصرف رواتب المدربين بمراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب وزير الشباب بالتدخل لصرف رواتب المدربين بمراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن قيام بعض مراكز الشباب بعدم دفع رواتب المدربين خلال الشهور الماضية.

وطالب "طلعت" خلال طلبه، اليوم الأربعاء، من وزير الشباب والرياضة ببحث أزمات المدربين في كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والعمل على دفع مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا تخلت بعض المؤسسات عن الالتزام بدفع رواتب العاملين لديها، ومن بينها مراكز الشباب، قائلا: وهنا أخص بالذكر مركز شباب الجزيرة الذي امتنع خلال الشهور الماضية عن دفع رواتب المدربين لديه.

وأكد طلعت، أنه على الرغم من وجود عقود واتفاقات بين مراكز الشباب والمدربين، إلا أن بعضها استغل الأزمة الراهنة ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وامتنع عن صرف المستحقات منذ بداية الأزمة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن منع المدربين من حقوقهم يمثل أزمة كبيرة عليهم، لاسيما وأن الجميع لديهم التزامات كبيرة، وأن الجائحة التي يمر بها العالم تتطلب التكاتف من أجل إزالة الأعباء وليس التهرب من دفع المستحقات.

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720 إصابة جديدة بـ"كورونا"



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

659 حالة وفاة



وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.