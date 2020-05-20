أخبار مصر | رئيس هيئة قناة السويس يبحث تأمين المجرى الملاحي مع قيادات مدن القناة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة قناة السويس يبحث تأمين المجرى الملاحي مع قيادات مدن القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع القيادات الأمنية المختلفة لمحافظات القناة الثلاثة، لبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبني الإرشاد.

وأعرب ربيع، وفقا لبيان صحفي، عن تقديره للتعاون المثمر والبناء من جانب الجهات الأمنية المختلفة، مشيدا بما لمسه من المشاركة الفعالة والاستجابة السريعة من جانبهم في التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتأمين المجرى الملاحي.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية التنسيق الكامل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المجرى الملاحي وغير ذلك من المنشآت والمرافق الخدمية المختلفة التابعة للهيئة لاسيما خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات الهيئة للدرجة القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك مع تجهيز مجموعات التدخل السريع للمعاونة في المواقف الطارئة.

يأتي اللقاء في إطار المؤتمر التنسيقي الأمني الشهري بقناة السويس، والذي يعقد بشكل دوري بهدف التنسيق الأمني وتبادل الرؤي مع الأجهزة الأمنية المنوطة بتأمين المجرى الملاحي ومنشآت الهيئة الرئيسية والمرافق الخدمية المختلفة التابعة لها.

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في سياق اخر شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يوم 15 مايو الجاري، تدشين الكراكة ”مهاب مميش" بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المهندس صلاح أبو مسلم عضو مجلس إدارة، مدير إدارة التموين، والمهندس السيد عسكر عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير إدارة الكراكات، كما حضر المراسم من موقع التدشين كل من السيد Tom Van Heijningen المدير التنفيذي للمشروع بالشركة الهولندية، والمهندس أحمد فاروق إبراهيم رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على بناء الكراكة بالهيئة.

خلال التدشين، تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

أكد ربيع أن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من استلام الكراكتين في أقرب وقت ممكن، لافتًا في هذا الصدد إلى تشكيل عدة لجان عمل تضم مجموعة مختارة من أفضل مهندسي الهيئة لمتابعة أعمال بناء الكراكتين.

يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ ١٤٧.٤مترا، وعرضها ٢٣ مترا، بعمق ٧،٧٠متر، وغاطس ٥،٥٠متر، وإنتاجية ٣٦٠٠ متر مكعب من الرمال فى الساعة على طول ٤كم.