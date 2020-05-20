أخبار مصر | "الأطباء" تصف بيان "الصحة" للتكليف بالغموض.. وتطالب بلقاء عاجل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تصف بيان "الصحة" للتكليف بالغموض.. وتطالب بلقاء عاجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت نقابة الأطباء، ردًا على بيان وزارة الصحة الذى صدر أمس بخصوص تكليف الأطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ ووصفت النقابة البيان بأنه غامض وبدون تفاصيل.
لذا خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة؛ لإفادتها ببعض التفاصيل حتى يتسنى لها دراسته.
وتساءلت النقابة هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقًا للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة، أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟.
وعبرت النقابة عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل يضم مسئولى وزارة الصحة من ممثلين النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة.
وجاء البيان كالتالى:-
معالى الدكتورة هالة زايد (وزيرة الصحة)
تحية طيبة وبعد
بالإشارة لإعلان وزارة الصحة عن تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل وذلك طبقا لرغبتهم كالتالى:
الاول: تكليف الأطباء فى احدى التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.
الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.
نحيط سيادتكم علما بأن هذا القرار غامض نظرا لعدم الإعلان عن تفاصيله:
1- هل معنى القرار أنه سيتم تكليف من يرغب طبقا للنظام الجديد فورا، مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام (الجديد نفسه) بعد سنة؟
2- أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت، ويكون الطبيب مخيرا بين النظام الجديد والنظام القديم بجميع تفاصيلهم؟
برجاء من سيادتكم إفادتنا بجميع التفاصيل حتى يتسنى لنا دراستها.
كما ترحب النقابة بعقد لقاء عاجل يضم مسئولى وزارة الصحة مع ممثلين للنقابة بحضور ممثلى شباب الأطباء لسرعة وضع حلول لهذه المشكلة.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 ".
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة فى احدي المسارين طبقا لرغبة الطبيب
الاول: تكليف الأطباء فى احدى التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.
الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء بما يخدم مصلحة المريض المصري.