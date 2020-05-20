أخبار مصر | "الأطباء" تصف بيان "الصحة" للتكليف بالغموض.. وتطالب بلقاء عاجل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تصف بيان "الصحة" للتكليف بالغموض.. وتطالب بلقاء عاجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نقابة الأطباء، ردًا على بيان وزارة الصحة الذى صدر أمس بخصوص تكليف الأطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ ووصفت النقابة البيان بأنه غامض وبدون تفاصيل.

لذا خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة؛ لإفادتها ببعض التفاصيل حتى يتسنى لها دراسته.

وتساءلت النقابة هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقًا للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة، أم أنه سيتم تطبيق النظامين فى نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟.

وعبرت النقابة عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل يضم مسئولى وزارة الصحة من ممثلين النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة.

وجاء البيان كالتالى:-

معالى الدكتورة هالة زايد (وزيرة الصحة)

تحية طيبة وبعد