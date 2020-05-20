أخبار مصر | سيارات تجوب شوارع الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيارات تجوب شوارع الجيزة للتوعية بارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت محافظة الجيزة، مبادرة جديدة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة) بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووجه محافظ الجيزة، بتخصيص سيارات بكل حي ومركز ومدينة لتجوب الشوارع والقرى والعزب للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، والإرشادات الصحية الواجب تنفيذها حفاظا علي سلامه المواطنين.

وقد نقلت سيارات محافظة الجيزة رسائل التوعية للمواطنين والتي تضمنت نشر الوعي عن الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه وأهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والحفاظ علي التباعد الاجتماعي والحد من اي تجمعات وأهمية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة واماكن العمل ووسائل النقل والمنشأت الخدمية وذلك لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا من خلال مكبرات صوت تم وضعها بالسيارات تردد تلك الرسائل اثناء مرورها بالشوارع .

ووجه المحافظ باستمرار تسيير السيارات لنقل رسائل التوعية للمواطنين مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرار حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وفي نفس الاطار تستكمل محافظة الجيزة الحملات المكثفة التي تنفذها لتطهير المنشأت الخدمية ومقار البنوك والبريد ووسائل النقل وغيرها من الاماكن التي يرتادها المواطنون وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

حيث نفذت المحافظة أمس حملات تطهير من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة لحوالي 600 شارع و محل ومنزل حيث تم في البدرشين تطهير وتعقيم قرية ميت رهنية و سقارة وموقف ميكروباص الهرم وسقاره البدرشين وواجهات 52 محل و 185 منزل وسوق الخضار وعدد 12 شارع جانبي.

وفي العياط تم تطهير المحطة وشارع ابوهميله وجميع المحلات التجارية بعدد75 محل وواجهات جميع المنازل حوالي 110منزل .

وفي كرداسة تم تطهير وتعقيم قرية برك الخيام عدد 3 شوارع بأجمالي عدد واجهات 30 منزل و 25 محل و قرية ناهيا عدد 4 شوارع بأجمالي 35 واجهة منزل و عدد 28 واجهة محل.

وفي الصف تم تطهير وتعقيم عدد ٦ شوارع رئيسيه وعدد ٨ منشأت حكومية وعدد٢ منزل وفي منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم الادارة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا.

