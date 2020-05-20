أخبار مصر | القوى العاملة: مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين العامل المصري "ب. أ" وكفيله "عوضه. ع. أ. ش" بالمملكة بصرف مستحقاته البالغ إجمالها8000 ريال سعودي ، أى ما يوازى 33 ألفا و600 جنيه مصرى.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إلي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "ب.أ" مع كفيله "عوضه.ع.أ. ش" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار إلي أن العامل المصري "ب.أ" يعمل لدي كفيله في تربيه مواشى فى محافظه بيشة، وأصيب بكسر فى الحوض والرجل اليمنى وفور وروود الشكوى للمكتب العمالي تم إعلام السفير بها، حيث أن المواطن بالمستشفى بالعناية المركزة تم ارسال الشكوى على الفور لسعادة السفير للوقوف.

وتابع المستشار العمالي: أنه بالتواصل مع الكفيل لحل مشكلة وديا أبدى استعداده لسداد مستحقات العامل المصري نقداً وتسوية خروج وعودة له لتمسكه به، وبالفعل تم علي الفور اصدار تأشيرة الخروج والعودة للمواطن وصرف مستحقاته البالغة 8000 ريال، أي ما يوازى 33 ألفا و600جنيه مصري.

القوى العاملة: صرف 2.8 مليون جنيه لرعاية 4 آلاف عامل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 73 شابًا من بينهم واحد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة مطروح، وذلك من 115 شابًا باحثًا عن العمل، منهم 1 من ذوي الهمم بمدن المحافظة.

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وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين كشف عن زيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة إلي 4000 عامل واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 6 عامل، ورعاية اجتماعية لـ 96 حالة، بإجمالي 2 مليون و812 ألفًا و500 جنيه، ليصبح المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات إلي 9853 عاملا.

وقال فريد آدم سنوسي مدير مديرية القوى العاملة بمطروح: إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش علي السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل علي 280 منشأة، أسفرت عنه تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

كما تم القيام بـ 4 حملات نهارية، فضلا عن 3 حملات مراقبة ساعات العمل، بالإضافة إلي بحث شكوتين عماليين والتصرف فيها سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية أشار مدير المديرية إلي أنه تم التفتيش علي 90 منشأة كثيفة العمالة، فضلا عن 10 حملات تفتيشية وندوتين، وتم التصرف في 50 شكوي عمالية سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.بالإضافة إلى تحرير 125 محضرًا للمنشآت المخالفة.

كما تم قياس مستوي مهارة 94 عاملا، ومنحهم ترخيص مزاولة الحرفة، وتدريب 15 متدربا بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة "حياة كريمة".

كما تم التفتيش على 43 منشأة كثيفة العمالة يعمل بها 12 ألفا و536 عاملا، فضلا عن 38 منشأة قليلة الكثافة العمالية يعمل بها 861 عاملا لضمان تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتى اقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال حملات تفتيشية مشتركة من مفتشى السلامة والصحة المهنية ومفتشى العمل التابعين للمديرية.