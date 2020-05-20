أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.

‎ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو ‏‏2020.

‎وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال هذا الرابط .

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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