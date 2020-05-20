أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 2.8 مليون جنيه لرعاية 4 آلاف عامل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 2.8 مليون جنيه لرعاية 4 آلاف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 73 شابًا من بينهم واحد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة مطروح، وذلك من 115 شابًا باحثًا عن العمل، منهم 1 من ذوي الهمم بمدن المحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين كشف عن زيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة إلي 4000 عامل واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 6 عامل، ورعاية اجتماعية لـ 96 حالة، بإجمالي 2 مليون و812 ألفًا و500 جنيه، ليصبح المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات إلي 9853 عاملا.

وقال فريد آدم سنوسي مدير مديرية القوى العاملة بمطروح: إن المديرية قامت قبل تعليمات الوزير بإيقاف العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش علي السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل علي 280 منشأة، أسفرت عنه تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات. Advertisements

كما تم القيام بـ 4 حملات نهارية، فضلا عن 3 حملات مراقبة ساعات العمل، بالإضافة إلي بحث شكوتين عماليين والتصرف فيها سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية أشار مدير المديرية إلي أنه تم التفتيش علي 90 منشأة كثيفة العمالة، فضلا عن 10 حملات تفتيشية وندوتين، وتم التصرف في 50 شكوي عمالية سواء بإزالة أسبابها أو اتخاذ محاضر بشأنها.بالإضافة إلى تحرير 125 محضرًا للمنشآت المخالفة.

كما تم قياس مستوي مهارة 94 عاملا، ومنحهم ترخيص مزاولة الحرفة، وتدريب 15 متدربا بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبادرة "حياة كريمة".