أخبار مصر | اجتماع لوزير السياحة لاختيار القطع الأثرية بالمتاحف الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع لوزير السياحة لاختيار القطع الأثرية بالمتاحف الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الاجتماع، الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، والدكتور علي عمر رئيس اللجنة، ولجنة سيناريو عرض المتحف للقومي للحضارة المصرية
وخلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة لمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية آخر تطورات الأعمال بالقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات وذلك من خلال عرض مصور عن ما آلت إليه تطورات الاعمال، وقد وجه الوزير بضرورة انهاء كافة الأعمال المقررة بأعلى كفاءة.
وتم الاتفاق على اختيار عدد من القطع الأثرية من مخازن المواقع الأثرية وحديقة المتحف المصري بالتحرير لإثراء سيناريو العرض الخاص بمتحف شرم الشيخ ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة ومتحف الحضارة والمتحف المصري الكبير ومتحف الأقصر.
والجدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصري في الفسطاط، يعد أحد أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.
ونتعرف في السطور التالية على 20 معلومة عن المتحف القومي للحضارة
إنشاء المتحف في أرقام:
1982 قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.
1984 مسابقة معمارية لتصميم المتحف القومي للحضارة المصرية.
1999 تم اختيار الموقع الحالي بمنطقة الفسطاط لبناء المتحف.
2000 - 2005 عمل حفائر أثرية في موقع المتحف بمنطقة الفسطاط.
2002 وضع حجر الأساس للمشروع.
2004 بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع.
2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع.
مساحات العرض المتحفي والخدمات:
مساحة الأرض التي تم إنشاء المتحف عليها 135 ألف متر مربع.
مساحة قاعات العرض المؤقتة والدائمة 23 ألف 235 متر مربع.
مساحة المخازن الأثرية به سبعة آلاف 462 متر مربع.
مساحة معامل الترميم ألفان 984 متر مربع.
مساحة المنطقة الإدارية ومنطقة الخدمات 22 ألف متر مربع.
مساحة منطقة الاستقبال 13 الف 500 متر مربع.
مساحة منطقة الجراجات 11 ألف 700 متر مربع بسعة 450 سيارة.
و6 آلاف 700 متر بسعة 55 أتوبيسًا.
المتحف مزود بالملحقات التالية:
قاعة اجتماعات 23 مقعد و3 غرف للترجمة الفورية.
قاعة محاضرات 187 مقعد.
مسرح 486 مقعد و4 غرف ترجمة فورية.
سينما 332 مقعد بها ماكينة عرض 35 مم وماكينة ديجيتال ثلاثية الأبعاد.
5 فصول للتربية المتحفية.
42 بازار لبيع العاديات والتحف.
ومن المنتظر افتتاح المتحف القومي للحضارة قريبًا حيث تم افتتاح قاعة عرض مؤقتة واحدة، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخرى، إضافة لقاعة المومياوات الملكية من مجموعة تسع قاعات، والمتحف سيمثل تكاملًا في العرض المتحفي بين متاحف "المصري في التحرير، والكبير في الرماية، والإسلامي في باب الخلق.