أخبار مصر | برلماني يطالب بتوضيح أهمية تعديل قوانين السياسات المالية لمكافحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتوضيح أهمية تعديل قوانين السياسات المالية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر حزمة من القوانين التي ساندت المواطن، وساهمت في تقليل التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد عليه، والتي كان أبرزها التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قوانين ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، ومد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، والتي تستهدف تخفيف الآثار السلبية للأزمة على الفلاحين، وغير ذلك من القوانين التي استهدفت تعديل السياسات المالية والنقدية التي لولاها ما استطاعت الدولة المصرية التماسك حتى الآن أمام الأزمة.

وأشار المسعود، في بيان له اليوم الأربعاء، إلي أن الأحزاب والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني عليهم دور كبير فى توضيح أهمية تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، ومدى أهميتها للمواطن المصري، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية في مكافحة وباء كورونا، والتي تستلزم تضافر الجهود سواء من قبل البرلمان، أو الأحزاب، أو المجتمع المدني، أو الحكومة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك القوانين تصب في مصلحة المواطن لاسيما محدودي الدخل، فهدفها الأساسي تحصين الدولة بقطاعاتها من التأثير السلبي للأزمة.

اقرأ أيضا.. 720 إصابة جديدة بـ"كورونا"

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.