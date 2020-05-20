مصر | بحوزتهم قطع أثرية.. سقوط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهم قطع أثرية.. سقوط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار وضبط آخر بحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) وبحوزته (تمثال حجرى فرعونى منقوش عليه كتابات فرعونية - قطعة زجاجية بيضاوية الشكل منقوش عليها كتابات فرعونية - قطعة أثرية صغيرة الحجم منقوش عليها "مفتاح الحياة") جميعهم يشتبه فى أثريتهم (هاتف محمول - مبلغ مالى).

كما تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ثلاثة أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 8 متر، وأدوات التنقيب.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة أشخاص) وبحوزتهم ( فرد خرطوش، عدد 4 طلقات) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 30 متر، وأدوات التنقيب.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.

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