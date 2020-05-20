مصر | بحوزتهم قطع أثرية.. سقوط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهم قطع أثرية.. سقوط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار وضبط آخر بحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) وبحوزته (تمثال حجرى فرعونى منقوش عليه كتابات فرعونية - قطعة زجاجية بيضاوية الشكل منقوش عليها كتابات فرعونية - قطعة أثرية صغيرة الحجم منقوش عليها "مفتاح الحياة") جميعهم يشتبه فى أثريتهم (هاتف محمول - مبلغ مالى).
كما تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ثلاثة أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 8 متر، وأدوات التنقيب.
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة أشخاص) وبحوزتهم ( فرد خرطوش، عدد 4 طلقات) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 30 متر، وأدوات التنقيب.
وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.
"بكامل ملابسه".. هكذا كان حال رجل مسن سقط بترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، ولقي مصرعه في الحال، فأمرت النيابة العامة جنوب الجيزة، التصريح بدفنه نتيجة سقوطه، وأمرت بالتحريات حول الواقعة.
كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق مسن في ترعة الزمر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المتوفي.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.
وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.
بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.