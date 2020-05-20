مصر | كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان مقيمان بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 2 بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لخلافات مع المجنى عليه.

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جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث القتل، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها، وتكثيفًا لجهود كشف ملابسات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.