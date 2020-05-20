مصر | رئيس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بعيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بعيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك في برقية بعثها "عصر" للسيسي، قائلا: "أتشرف أن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري، بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية، ليجني شعب مصر العظيم ثمار ما تقدمونه من إنجازات على كل الأصعدة لتظل مصرنا الحبيبة عالية شامخة في ظل قيادتكم الحكيمة".

وفي سياق أخر، قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وفي أثناء بداية العمل بالمحكمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن تلك الإجراءات تتمثل في:

- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة والقوات المسلحة وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل على أن يكون بصفة دورية.

2- طلب الأجهزة المتخصصة من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين والعاملين على المبنى مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة

3- مراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات الجلسات لمنع إنتقال العدوى.

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4 - الاستمرار في تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفي المحكمة طبقة القرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

5- استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السیسي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى الأمس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.