شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمشاركة 4 محافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وثلاثة محافظين، اجتماعًا موسعًا في لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء عصام سعد الدين، محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أوفا جيلين، رئيس التعاون الألماني الإنمائي في مصر ورئيسي جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وممثلي الجهات من شركاء التنمية والجهات الإستشارية للبرنامج.

وخلال الاجتماع، ناقشت وزير البيئة، خطط اللجنة وإجراءات البرنامج الوطنى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين، في منظومة المخلفات حفاظاً على سلامتهم، وجهود وحدات المخلفات الصلبة اثناء الحظر وعزل القرى.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى تأكيد وزيرة البيئة على تخصيص 29 مليون جنيه مصري من ميزانية البرنامج الوطني التابع للوزارة لدعم ما يقرب من 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدني للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمحافظات الأربعة (قنا، أسيوط، الغربية، كفرالشيخ)، التابعة للبرنامج، لافتًا إلى تشديدها على ضرورة استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التي يتم عزلها، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها بالمعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات.

وتم مناقشة الخطة الزمنية لمراحل تنفيذ وإنشاء 3 مصانع تدوير للقمامة بـ(كفر الشيخ –دسوق- مطوبس)، وتطوير مصنعي القمامة الحاليين (بيلا – سيدي سالم)، وتطوير المدفن الصحي بكفر الشيخ.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى الخطوات القادمة التي ستتم بالتعاون مع المحافظين، ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات ومنشآت البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير التي يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة، واستخدامها الاستخدام الأمثل، كما أكدت الوزيرة على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل في مجال إدارة المخلفات بمختلف أنواعها بهدف تطوير المنظومة.

بالإضافة إلى تناول الاجتماع خطة عمل البرنامج الحالية والمستقبلية، وما تم إنجازه من أعمال وخطوات فعالة للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من خلال تقديم الدعم الفني لوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات ودعم القطاع الخاص للتنمية في مجال المخلفات الصلبة، إلى جانب الدعم المؤسسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة أعمال التشغيل والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل كافة المرافق للمواقع، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة، وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج.

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وقال المحافظ إن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من هيئة التعاون الدولي الألماني giz، وبنك التعمير الألماني KFW، والإتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة.